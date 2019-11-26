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Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem!

26.11.2019 | 11:01

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 03:54'te meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu. Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi..

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