Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem!
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 03:54'te meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu. Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi..
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