Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: Trump'la kritik görüşme bugün! İşte masadaki konular...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine özel uçak "TC-TRK" ile ABD'nin başkenti Washington'a ulaştı. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile çarşamba akşam saatlerinde bir araya gelecek. İki liderin görüşmesinde önemli başlıklar ele alınacak.
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