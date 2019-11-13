Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: Trump'la kritik görüşme bugün! İşte masadaki konular...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine özel uçak "TC-TRK" ile ABD'nin başkenti Washington'a ulaştı. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile çarşamba akşam saatlerinde bir araya gelecek. İki liderin görüşmesinde önemli başlıklar ele alınacak.