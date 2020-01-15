Esad Rejiminden İdlib'e ateşkes ihlali
Esad rejimi ve Rusya ateşkese rağmen İdlib'te hava saldırılarına tekrar başladı. Rejimin İdlib'in merkezini hedef alan saldırısında ilk belirlemelere göre 10 sivil öldü, çok sayıda sivil de yaralandı.
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