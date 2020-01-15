Web TV Dünya Esad Rejiminden İdlib'e ateşkes ihlali

Esad Rejiminden İdlib'e ateşkes ihlali

15.01.2020 | 16:30

Esad rejimi ve Rusya ateşkese rağmen İdlib'te hava saldırılarına tekrar başladı. Rejimin İdlib'in merkezini hedef alan saldırısında ilk belirlemelere göre 10 sivil öldü, çok sayıda sivil de yaralandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya'da hükümet istifa ediyor 02:32
Rusya'da hükümet istifa ediyor 15.01.2020 | 17:17
Mısır polisi Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenledi 02:02
Mısır polisi Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenledi 15.01.2020 | 16:51
Esad Rejiminden İdlib'e ateşkes ihlali 00:36
Esad Rejiminden İdlib'e ateşkes ihlali 15.01.2020 | 16:30
Obruk otobüsü böyle yuttu! 01:13
Obruk otobüsü böyle yuttu! 15.01.2020 | 11:45
Yanardağ patlarken düğün yaptılar! Lav püsküren yanardağ düğüne engel olamadı 01:02
Yanardağ patlarken düğün yaptılar! Lav püsküren yanardağ düğüne engel olamadı 15.01.2020 | 11:05
İspanya'da şiddetli patlama! Kimyasal alarm verildi... 00:09
İspanya'da şiddetli patlama! Kimyasal alarm verildi... 15.01.2020 | 01:11
Bağdat'ta ABD Üssü'ne füzeli saldırı! 00:48
Bağdat'ta ABD Üssü'ne füzeli saldırı! 15.01.2020 | 01:11
İran basını görüntüleri sızdırdı! İran'ın Ukrayna yolcu uçağını 2 roketle vurduğu iddia edildi 01:15
İran basını görüntüleri sızdırdı! İran'ın Ukrayna yolcu uçağını 2 roketle vurduğu iddia edildi 15.01.2020 | 01:08
Libya'da darbeci Hafter ateşkesi bozdu! 08:26
Libya'da darbeci Hafter ateşkesi bozdu! 15.01.2020 | 01:07
Rusya 25 bin askeriyle tatbikata başladı 01:31
Rusya 25 bin askeriyle tatbikata başladı 14.01.2020 | 18:15
Putin ile Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler ortaya çıktı 00:29
Putin ile Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler ortaya çıktı 14.01.2020 | 10:52
Libya'yı karıştıran darbeci Hafter masayı terk etti! 01:42
Libya'yı karıştıran darbeci Hafter masayı terk etti! 14.01.2020 | 10:09
Moskova'da kritik Libya zirvesi 02:40
Moskova'da kritik Libya zirvesi 14.01.2020 | 09:25
Libya ateşkesini uzmanlar değerlendirdi 08:40
Libya ateşkesini uzmanlar değerlendirdi 14.01.2020 | 08:24
Rus ajansı: Libya ateşkesinde taraflar anlaştı 04:05
Rus ajansı: Libya ateşkesinde taraflar anlaştı 13.01.2020 | 20:17
Avustralya’daki yangının uzaydan görüntüleri yayınlandı 01:08
Avustralya’daki yangının uzaydan görüntüleri yayınlandı 13.01.2020 | 18:48
Ukrayna, uçak enkazına ait yeni görüntüler yayınladı 02:00
Ukrayna, uçak enkazına ait yeni görüntüler yayınladı 13.01.2020 | 18:19
Moskova’da Libya krizi için kritik görüşme 01:49
Moskova’da Libya krizi için kritik görüşme 13.01.2020 | 13:13
Moskova'daki kritik toplantı az önce başladı 01:39
Moskova'daki kritik toplantı az önce başladı 13.01.2020 | 12:10
Arabada sıkılan köpek sahibini korna ile çağırdı 00:25
Arabada sıkılan köpek sahibini korna ile çağırdı 13.01.2020 | 10:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN