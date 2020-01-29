Filistin'de Trump'ın kaos planı protesto ediliyor
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki göstermek amacıyla düzenlenen protestolara müdahalesinde 2'si gerçek mermiyle 3 Filistinli yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:01
Filistin'de Trump'ın kaos planı protesto ediliyor 29.01.2020 | 15:29
05:36
Trump açıkladığı tek yönlü Ortadoğu planını uygulanabilir mi? 29.01.2020 | 12:22
05:36
Trump tek yönlü ortadoğu planını açıkladı 29.01.2020 | 12:19
03:06
03:06
Tüm dünyanın korkulu rüyası 'Corona Virüsü'nün tüm detayları! 29.01.2020 | 09:37
01:05
Çin'de ortaya çıkan Korona virüs biyolojik silah mı? 29.01.2020 | 09:31
01:11
14:34
Mahmud Abbas: Kudüs satılık değildir! Bin defa reddediyoruz 28.01.2020 | 23:51
03:50
"Bu yapılan anlaşma değil, plandır!" 28.01.2020 | 20:54
22:57
ABD Başkanı Trump, Ortadoğu'daki yeni kaos planını açıkladı 28.01.2020 | 20:51
04:00
Çin'de yaşayan Türk öğretmen Corona virüsü hakkındaki gerçekleri anlattı! 28.01.2020 | 16:24
04:03
00:28
00:59
ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ depremi telefonu 28.01.2020 | 11:07
04:27
00:05
The Simpsons Kobe Bryant kehaneti ile gündemde 28.01.2020 | 10:04
04:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya'da 27.01.2020 | 17:46
02:00
Çin'de Korona virüs alarmı! AVM ve sokaklar bomboş... 27.01.2020 | 17:26
00:19
00:54
İran'da yolcu uçağı iniş sırasında arızalanarak yola acil iniş yaptı! 27.01.2020 | 10:25