İdlibli Gadir bebek Rus bombalarına inat yaşama tutundu
Suriye'nin İdlib ilinde Rusya'nın hava saldırlarında yaralanan ve ailesinden 2 kişiyi kaybeden Gadir bebek yaşama tutunmayı başarırken, ablasının hayati tehlikesi sürüyor.
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