İngiltere'de bir kadın ağaç ile evlendi! Kadının soy ismine ağacın türü olan 'Elder' eklenecek

"Sevgilim sabah tören için hazırlanmama yardımcı oldu"

Sosyal farkındalık için böyle bir yol seçtiğini ifade eden Kate Cunningham, "Sevgilim sabah tören için hazırlanmama yardımcı oldu. Bu durumdan en çok utanan oğlum oldu. Onun için zor bir durumdu. Ancak son anda törene gelmeye karar verdi ve gözlerine inanamadı. Benim için yanımda olması çok önemliydi. Hep beraber bir aile olarak töreni gerçekleştirdik" dedi.

Düğün töreni için yeşili bir elbise, ev yapımı bir etek ve yeşil ponponlar tercih eden Cunningham, babasının en büyük destekçisi olduğunu belirterek, Düğün için her şeyi organize etmemize yardımcı oldu ve kendi minibüsünü kullandı.

''Çevremden destek görmeye başladım''

İlk başta sadece bir fikirdi. Hayata geçirmeye kalkınca çevremden destek görmeye başladım. Hepimizin bir araya gelmesi harika oldu. Bugün bizim günümüz" diye konuştu.

Yerel halk, yaşlı ağaçların kesilme kararı alınmasının ardından çeşitli kampanyalar düzenlemeye başladım.

Vatandaşlar, Rimrose Vadisi üzerinden geçecek yol için kesilecek ağaçların hayatta kalmasını istiyor. Yolun mevcut halinin doğanın korunması açısından çok önemli olduğuna vurgu yapılıyor.

"Protestolardan daha çok ilgi görüyor"

İnsanların sokak protestolarına yeterince ilgi göstermediğini ancak bu tür eylemlerle hedeflenen şeylerin daha hızlı karşılık bulduğunu belirten Kate Cunningham, ağaçların durumu hakkında çok az insanın bilgi sahibi olduğunu ve yaptığı bu evlilik ile insanların konuyu daha iyi öğrenip, ona göre tavır alacağına inandığını söyledi.