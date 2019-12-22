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Kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde araba çarptı

22.12.2019 | 20:49

Çin'de bir kadına yolda otomobil çarptı, 10 dakika sonra yanına koşan eşine de aynı yerde başka bir araç çarptı. Bu anlar kameralara yansırken, hafif yaralı kadın ayakta tedavi gördü, durumu ağır olan koca ise hastaneye kaldırıldı.

Çin'de bir kadına yolda otomobil çarptı, 10 dakika sonra yanına koşan eşine de aynı yerde başka bir araç çarptı. Kazalarda, koca ağır, eşi ise hafif şekilde yaralandı.

Çin trafik polisi tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, yoğun trafikte araçların arasından motosikletiyle giden bir kadına dönüş yoluna giren bir aracın çarptığı görüldü. Kadının yardımına yakında bulunan polisler koştu.

OLAY YERİNE GELEN KOCAYA DA ARABA ÇARPTI!

Öte yandan eşinin yaralandığını duyan koca da olay yerine koşarak geldi. Kocaya da aynı yerde başka bir araç çarptı. Eşine otomobil çarptığını gören kadın, sekerek kocasının yanına geldi. Bu anlar kameralara yansırken, hafif yaralı kadın ayakta tedavi gördü, durumu ağır olan kocası ise hastaneye kaldırıldı.

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