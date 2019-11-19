Web TV Dünya Oxford Üniversitesi'nde ırkçı saldırı! Afrikalı görme engelli öğrenciyi zorla salondan dışarı attılar...

Oxford Üniversitesi'nde ırkçı saldırı! Afrikalı görme engelli öğrenciyi zorla salondan dışarı attılar...

19.11.2019 | 11:11

Afrikalı görme engelli öğrencinin Oxford Üniversitesi'ndeki bir toplantı salonunda uygun yere oturmadığı gerekçesiyle yerinden zor kullanılarak kaldırılması büyük tepki çekti.

Toplantıya katılan başka bir öğrencinin çektiği görüntülerde, görme engelli Afrikalı öğrenci iki kişi tarafından bileklerinden zorla tutularak yerinden kaldırılıyor. Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkilere yol açan video üzerine Oxford Union Öğrenci Birliği Başkanı Brendon McGrath'ın istifası istendi. İngiliz medyasındaki habere göre, 25 yaşındaki Ganalı doktora öğrencisi Ebenezer Azamati, Oxford Üniversitesi'ndeki Oxford Union Öğrenci Birliği'nin düzenlediği münazaraya dinleyici olarak ön sıralarda bir sandalyeye oturdu. Oturduğu yerin uygun olmadığı gerekçesiyle yerinden kalkmasını isteyen iki kişi Azamati'nin direnmesi üzerine zor kullandı.


Ganalı görme engelli öğrenci, olayın ardından disiplin kurulunda verdiği ifadede kendisini kötü hissettiğini vurgulayarak, "Adaletli muameleyi hak edecek kadar insan olmadığımı hissettim" dedi. Azamati'yi savunmak için sendikadaki duruşmaya katılan Helen Mountfield ise, Bu durumdaki beyaz bir görme engelli olsaydı, böyle muamele görmezdi" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:57
Oxford Üniversitesi'nde ırkçı saldırı! Afrikalı görme engelli öğrenciyi zorla salondan dışarı attılar... 19.11.2019 | 11:11
01:31
Fransız kadın, yüzlerce terör örgütü PKK seviciyi rezil etti 18.11.2019 | 19:00
00:25
Çocuklar ölü yılanla ip atlama oyunu oynadı 18.11.2019 | 17:17
01:31
Fransız kadın, yüzlerce terör örgütü PKK seviciyi rezil etti 18.11.2019 | 16:42
10:53
Gomis'ten Galatasaray'a flaş mesaj: ''Dönmeye hazırım!'' (18 Kasım 2019 Pazartesi) 18.11.2019 | 16:06
01:31
Fransız kadından Avrupa'da eylem yapmaya çalışan PKK'lılara tokat gibi sözler! 18.11.2019 | 16:00
00:30
ABD'de futbol maçı izleyen gruba silahlı saldırı 18.11.2019 | 10:50
00:41
Yeni evlenen Filistinli çift, İsrail’in saldırısında evsiz kaldı 17.11.2019 | 18:31
00:49
El Bab'da bombalı araç patlatan terörist MİT'in operasyonuyla yakalandı 17.11.2019 | 16:44
00:54
Hong Kong'da kaos! Üniversite kampüslerinde göstericiler ile polisler çatışıyor 17.11.2019 | 16:13
01:20
İran İçişleri Bakanı’ndan protestolarla ilgili açıklama 17.11.2019 | 11:59
02:35
Norveç'te İslam karşıtı gösteride Kur'an-ı Kerim provokasyonu 17.11.2019 | 01:49
01:08
Skandal hareket! Irkçı eylemde KKTC bayrağı yakıldı 16.11.2019 | 23:28
15:19
ABD ve İsrail'in gizli anlaşması deşifre oldu 15.11.2019 | 20:34
01:53
Amsterdam'da ezan sesi yükseldi 15.11.2019 | 18:09
05:23
İsrail güçleri Filistinlilerin cuma namazı kılmasını engellemeye çalıştı 15.11.2019 | 18:09
00:46
Otomobilin çarptığı tır köprüden uçtu 15.11.2019 | 09:46
01:12
Endonezya'da 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı 15.11.2019 | 01:46
02:09
ABD ziyaretindeki beden dili ne anlatıyor? 14.11.2019 | 20:30
00:56
ABD Kaliforniya'da okula saldırı 14.11.2019 | 20:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN