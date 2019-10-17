Resulayn'da YPG, PYD/PKK'nın kadın yapılanma merkezi ele geçirildi
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu tarafından yapılan operasyonlar sonucunda Rasulayn kırsalındaki terör örgütü PKK’nın kadın teröristlerinin yapılanması olan YPG'nin merkezi ele geçirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:12
Resulayn'da YPG, PYD/PKK'nın kadın yapılanma merkezi ele geçirildi 17.10.2019 | 14:32
03:22
ABD'li uzmandan terör örgütü PKK/YPG itirafı 16.10.2019 | 20:42
00:47
Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde bando krizi 16.10.2019 | 11:46
00:30
01:29
Çavuşoğlu - Pompeo görüşmesi 15.10.2019 | 17:36
01:30
Türk Kızılayı Tel Abyad'da yardım malzemesi dağıtmaya başladı 15.10.2019 | 17:04
02:29
Karkamış'tan harekat bölgesine sevkiyat 15.10.2019 | 14:48
07:13
Gülnur Aybet'ten FOX spikerine tokat gibi sözler 14.10.2019 | 18:33
00:16
ABD'li haber kanalı ABC, Türkiye'yi kötüleyeyim derken rezil oldu! 14.10.2019 | 18:31
00:23
Suriye Milli Ordusu askerleri, Münbiç sınırında namaz kıldı 14.10.2019 | 17:48
01:20
Trump'tan yeni açıklama 14.10.2019 | 14:56
01:51
Suriye Milli Ordusu Münbiç sınırında 14.10.2019 | 12:40
00:55
Yıllar sonra ailesine kavuşan SMO askeri, gözyaşlarını tutamadı 14.10.2019 | 11:34
01:31
Japonya'da Hagibis Kasırgası: 19 ölü, 100 yaralı, 20 kayıp 13.10.2019 | 12:03
01:43
Kaliforniya'da yangın nedeniyle 100 binden fazla kişi tahliye edildi 12.10.2019 | 18:16
06:13
Avusturya'da havaalanı yakınındaki çöp arıtma tesisinde patlama 10.10.2019 | 14:18
01:54
Almanya'da Sinagog'a silahlı saldırı : 2 ölü 09.10.2019 | 15:58
02:18
01:21
Trump'tan Suriye açıklaması: "ABD hiçbir zaman Ortadoğu'da olmamalıydı" 09.10.2019 | 14:50