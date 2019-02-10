Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Sudan'da askeri helikopter düştü: 3 ölü!

Sudan'da Etiyopya ordusunda ait bir helikopter, Birleşmiş Milletler üssüne düştü, mürettebattan 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Sudan'ın güneyinde, Güney Kordofan Eyaleti'nde bulunan Abyei bölgesinde meydana geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü bünyesinde görev yapan Etiyopya'ya ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.


Sudan-Güney sudan sınırındaki Abyei bölgesinde bulunan BM Geçici Güvenlik Gücü'nden yapılan açıklamada, Etiyopya?ya ait 23 kişilik mürettebatın bulunduğu Mi-8 tipi askeri helikopterin UNISFA karargahına düştüğü belirtildi. Helikopterin rutin uçuşunu gerçekleştirdiği ve düşüş nedenini henüz bilinmediği belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Sudan'da askeri helikopter düştü: 3 ölü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN