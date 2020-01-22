Web TV Dünya Trump'ın senatoda yargılanma süreci başladı

Trump'ın senatoda yargılanma süreci başladı

22.01.2020 | 11:16

Trump’ın "ABD’nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle azledilmesine yönelik senatoda yargılanması süreci bugün başladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trump'ın senatoda yargılanma süreci başladı 01:34
Trump'ın senatoda yargılanma süreci başladı 22.01.2020 | 11:16
Irak'taki gösterilerde 6 gösterici öldü 01:50
Irak'taki gösterilerde 6 gösterici öldü 21.01.2020 | 16:09
Berlin'de masanın dışında kalan Yunanistan'dan skandal manşet 01:13
Berlin'de masanın dışında kalan Yunanistan'dan skandal manşet 20.01.2020 | 18:47
Fransa’da polisler darp ettikleri göstericiden şikayetçi oldu 00:24
Fransa’da polisler darp ettikleri göstericiden şikayetçi oldu 20.01.2020 | 18:06
Çok su içtikleri için her yıl 10 binden fazla deveyi katleden Avustralya'da golf topu büyüklüğünde dolu fırtınası! 00:45
Çok su içtikleri için her yıl 10 binden fazla deveyi katleden Avustralya'da golf topu büyüklüğünde dolu fırtınası! 20.01.2020 | 16:10
Libya’da kalıcı barış sağlanacak mı? 03:34
Libya’da kalıcı barış sağlanacak mı? 20.01.2020 | 14:05
Berlin'de Libya Konferansı Bildirgesi açıklandı 03:18
Berlin'de Libya Konferansı Bildirgesi açıklandı 20.01.2020 | 08:56
Merkel: Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık 14:39
Merkel: "Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık" 19.01.2020 | 22:06
Berlin'deki tarihi Libya Zirvesi başladı! 03:59
Berlin'deki tarihi Libya Zirvesi başladı! 19.01.2020 | 17:17
Rusya Devlet Başkanı Putin İstanbul'da Libya'daki tarafları ateşkese çağırdık 04:13
Rusya Devlet Başkanı Putin "İstanbul'da Libya'daki tarafları ateşkese çağırdık" 19.01.2020 | 15:32
Başkan Erdoğan'dan açıklama Siyasi çözüm için Hafter'in saldırgan tutumundan vazgeçmesi gerekir 03:29
Başkan Erdoğan'dan açıklama "Siyasi çözüm için Hafter'in saldırgan tutumundan vazgeçmesi gerekir" 19.01.2020 | 15:29
Anadolu Ajansı Kahire bürosundaki polis işgali devam ediyor 00:50
Anadolu Ajansı Kahire bürosundaki polis işgali devam ediyor 19.01.2020 | 15:14
Berlin'deki tarihi zirveden barış kararı çıkacak mı? Libya'da kalıcı ateşkes mümkün mü? 12:45
Berlin'deki tarihi zirveden barış kararı çıkacak mı? Libya'da kalıcı ateşkes mümkün mü? 19.01.2020 | 12:26
Antalyaspor'un yeni transferi Lukas Podolski'ye karşılama! 02:18
Antalyaspor'un yeni transferi Lukas Podolski'ye karşılama! 19.01.2020 | 12:04
Her yıl 10 binden fazla deveyi çok su içtikleri için katleden Avustralyalıların su içen koala sevgisi kamerada! 00:28
Her yıl 10 binden fazla deveyi çok su içtikleri için katleden Avustralyalıların su içen koala sevgisi kamerada! 19.01.2020 | 09:53
Berlin’de tarihi gün! Libya'da siyasi çözüm için liderler Berlin Zirvesi'nde 01:46
Berlin’de tarihi gün! Libya'da siyasi çözüm için liderler Berlin Zirvesi'nde 19.01.2020 | 09:43
Washington-Tahran hattındaki son durum ne? 05:07
Washington-Tahran hattındaki son durum ne? 18.01.2020 | 16:43
Somali’deki saldırının perde arkasında ne var? 04:00
Somali’deki saldırının perde arkasında ne var? 18.01.2020 | 15:55
Somali'de Türklere bombalı saldırı 09:41
Somali'de Türklere bombalı saldırı 18.01.2020 | 13:54
Fobes'tan Bin Zated hakkında çarpıcı makale! 02:03
Fobes'tan Bin Zated hakkında çarpıcı makale! 17.01.2020 | 16:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN