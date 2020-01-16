Merkez Bankası faiz indirdi! 75 baz puan indirerek %11,25'e çekti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından 2020 yılının ilk faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası politika faizini yüzde 12'den 11,25'e düşürdü.
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