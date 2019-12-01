Milyonlar merakla bekliyor! Asgari ücret için ne kadar zam yapılacak?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını yarın yapacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak. Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, görüşmeler öncesinde bir kişinin yaşam maliyetine dikkati çekerken, işveren tarafını temsil eden TİSK asgari ücret artışında işçiler kadar işverenin de düşünülmesi gerektiğinin altını çiziyor
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