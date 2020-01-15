TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ konut başvuruları için son gün!

Geçtiğimiz Aralık ayında başlayan TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları için son güne girildi. İlgili işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, 'TOKİ kuraları ne zaman çekilir?' sorusuna yanıt ararken henüz tamamlamayan olan vatandaşlar ise bankalar ve e Devlet üzerinden işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. Bu doğrultuda, yanıtı en çok merak edilen bir diğer konu ise TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru sayısı olarak öne çıkıyor. Zira, dar gelirli aileleri ucuz ev sahibi yapacak olan bu projeye kaç kişinin başvurduğu büyük önem arz ediyor. Başkan Erdoğan, Akıllı Şehirler Kongresi'nde yaptığı açıklama ile merak edilen sayıyı açıkladı.