İşte yerli otomobilin yolda ilk görüntüsü!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tarafından geliştirilen, ismi, tasarımı, fiyatı ve daha pek çok detayı vatandaşlarımızca oldukça merak edilen Yerli Otomobil’e ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte merakla beklenen yerli otomobilin videosu!