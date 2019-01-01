Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Taksim'de yeni yılın ilk dakikalarında tekmeli yumruklu kavga

Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul Taksim Meydanı'nda 2 grup arasında henüz tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga sırasında epilepsi hastası olduğu ileri sürülen bir kişi yere düşerek baygınlık geçirdi.

Taksim Meydanı'nda yeni yılın ilk dakikalarını herkes coşkuyla kutlarken 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden kavga çıktı. Yaşanan tekmeli yumruklu kavgada aldığını darbelerin ardından bir kişi yere düşerek baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren şahsın epilepsi hastası olduğu ileri sürüldü. Baygınlık geçiren kişinin kardeşi yaşananlara adete isyan etti. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesini yaptığı şahsa daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.


Öte yandan, kavgaya karışan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Taksim'de yeni yılın ilk dakikalarında tekmeli yumruklu kavga
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN