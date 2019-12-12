Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ümmügülsüm Soytürk “Endometriozis gebeliğe engel olur mu?” sorusuna ayrıntılarıyla yanıt verdi. Endometriozis hastalığı, endometriyum iç tabakasında bazı değişikliklere sebep olur. Bu değişikliklerle sperm ve yumurtanın birleşmesini veya embriyonun tutunmasını engelleyebilir.