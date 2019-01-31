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Gebelikte kalsiyum alımı neden önemlidir?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Coşkun Şimşir cevapladı; Gebelikte kalsiyum alımı neden önemlidir? Gebelikte kalsiyum kullanımı hem anne hem de bebek sağlığı açısından çok önemlidir. Çünkü kalsiyum mineraline ihtiyaç anne karnındayken, bebeğin 8. Haftasından itibaren başlamaktadır. Bebeğin kemik ve diş gelişimi için gerekli bir mineraldir. Eğer anne yeterli miktarda kalsiyum almazsa, bebek anne vücudundan kalsiyum gereksinimini temin etmektedir. Bu da ileriki yaşlarda anne sağlığını olumsuz etkilemektedir.

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Gebelikte kalsiyum alımı neden önemlidir?
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