Şiddetli adet ağrıları için neler yapılmalı?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ümmügülsüm Soytürk, şiddetli adet ağrıları için neler yapılabileceğiyle ilgili bilgi verdi. Şiddetli adet ağrıları primer ve sekonder olarak ikiye ayrılır. Ağrı çok şiddetli görülür ve ağrıyla birlikte bulantı, kusma ve ishal görülebilir. Adet ağrısının primer ve sekonder ayrımı yapıldıktan sonra tedavi yöntemi seçilir.