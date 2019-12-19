Kuruluş Osman 5. Bölüm (18 Aralık 2019 Çarşamba) sosyal medyada olay olan sahne; Hoca Ahmet Yesevi'den 'Sevda-yı Muhammed'
atv'nin rakipsiz yeni dizisi Kuruluş Osman 5. son bölümü ile Çarşamba gecesine damga vurdu! atv'de yayınlanan Kuruluş Osman, Hoca Ahmet Yesevi'den "Sevda-yı Muhammed" adlı Türkçe naat ilahi ile geceye damga vurdu! İşte Kuruluş Osman 5. Bölüm ve sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına giren; Hoca Ahmet Yesevi'den 'Sevda-yı Muhammed' sahnesi...
KURULUŞ OSMAN 6. BÖLÜM (25 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA) İLK SAHNELER YAYINLANDI! OSMAN BEY, İHANETİN CEZASINI VERİYOR...
KURULUŞ OSMAN 5. BÖLÜM (18 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA) TAMAMI KESİNTİSİZ TEK PARÇA İZLE! OSMAN BEY, BALA İÇİN ÇARPIŞIYOR...
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Kuruluş Osman 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey yemin ediyor 02.12.2019 | 23:19
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