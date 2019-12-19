Kuruluş Osman 5. Bölüm (18 Aralık 2019 Çarşamba) sosyal medyada olay olan sahne; Hoca Ahmet Yesevi'den 'Sevda-yı Muhammed'

atv'nin rakipsiz yeni dizisi Kuruluş Osman 5. son bölümü ile Çarşamba gecesine damga vurdu! atv'de yayınlanan Kuruluş Osman, Hoca Ahmet Yesevi'den "Sevda-yı Muhammed" adlı Türkçe naat ilahi ile geceye damga vurdu! İşte Kuruluş Osman 5. Bölüm ve sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına giren; Hoca Ahmet Yesevi'den 'Sevda-yı Muhammed' sahnesi...