Web TV Medya Müge Anlı'da 'Evli kadınlarla ilişki cinayeti' olayının odağındaki kadından şok açıklamalar! (25 kasım 2019 Pazartesi)

Müge Anlı'da 'Evli kadınlarla ilişki cinayeti' olayının odağındaki kadından şok açıklamalar! (25 kasım 2019 Pazartesi)

25.11.2019 | 14:45

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; sürekli evli kadınlara ilişkiye girdiği için öldürüldüğü iddia edilen Mehmet Avcı'nın görüştüğü kadınlardan biri canlı yayına katılarak flaş açıklamalarda bulundu!

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Müge Anlı'da 'Evli kadınlarla ilişki cinayeti' olayının odağındaki kadından şok açıklamalar! (25 kasım 2019 Pazartesi) 25.11.2019 | 14:45
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