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Turgay Demir'den Abdullah Avcı'ya; ''Akıl Tutulması Yaşıyorsun, Dalga Geçiyorsun, Alay Ediyorsun!''

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Turgay Demir'den Abdullah Avcı'ya; ''Akıl Tutulması Yaşıyorsun, Dalga Geçiyorsun, Alay Ediyorsun!''
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