İşte 90'lı yıllardaki ilk mouse kullanılan bilgisayarlar ve bilgisayar eğitimi
TRT'nin arşivinden çıkan 1996 yılına ait haberde; ilk mouse kullanılan Windows işletim sitemi kullanan bilgisayarlar böyle görüntülenmiş...
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