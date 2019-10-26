Ali Koç Yüksek Divan K.urulu Toplantısı'nda hain FETÖ kumpası hakkında konuştu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Fenerbahçe kongre üyeliğinde 25. yılını tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sarı lacivertli takımın Yüksek Divan Kurulu ekim ayı olağan toplantısına katılıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda hain FETÖ kumpası hakkında konuştu. Koç: "3 Temmuz'da yapılan hain FETÖ kumpasında dostumuz da düşmanımız da bu tavrı en iyi şekilde gördü. Başkanımız Aziz Yıldırım'ın önderliğinde camia olarak en yalnız kaldığımız dönemde mücadele ederek çıktık. Sayın Cumhurbaşkanımız, biz bu alçak örgüte boyun eğmedik. FETÖ'ye direnme noktamızda da ülkemizde öncü olduğumuzu düşünüyoruz. Mağduriyetimizden sportif olarak avantaj sağlayanlar oldu. Biz adalete güveniyoruz" ifadelerini kullandı.