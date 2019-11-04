Web TV Türkiye Başkan Erdoğan ABD’ye gidecek mi?

Başkan Erdoğan ABD’ye gidecek mi?

04.11.2019 | 19:50

Kabine toplantısı sonrası basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Başkan Erdoğan ABD’ye gidecek mi?" sorusunu yanıtladı. Kalın, “Bu ziyaret talebi bizden gelmemiştir. Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Bu ziyaretten amacımız Washington'a gitmiş olmak değil, tam tersine ülkemizin çıkarları doğrultusunda somut neticeler elde edebilmektir." dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:32
Başkan Erdoğan ABD’ye gidecek mi? 04.11.2019 | 19:50
03:43
Evlilik süresine göre nafaka düzenlemesi! Erkekler ne kadar süre nafaka ödeyecek? 04.11.2019 | 19:50
01:17
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan EYT ve af yasası hakkında açıklama! 04.11.2019 | 19:48
05:59
Kritik kabine sonrası Türkiye'den ABD'ye 'terör' tepkisi 04.11.2019 | 19:48
00:42
Evlat nöbetindeki ailelere dayanamayan HDP'liler parti binasını kullanmayacak 04.11.2019 | 18:41
00:47
ATAK helikopteriyle Van gölü turu 04.11.2019 | 18:41
02:04
Rasulaynlı kanser hastası, Türk askerlerin kontrolünde zırhlı araçla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi 04.11.2019 | 18:41
01:47
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi 04.11.2019 | 16:29
00:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şevket Kazan'a ziyaret 04.11.2019 | 16:22
02:34
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı 04.11.2019 | 16:12
01:26
İçişleri Bakanı Soylu'dan Avrupa'da Türkiye'yi şikayet eden Ekrem İmamoğlu'na tepki..."Türkiyeyi şikayet eden ahmağa..." 04.11.2019 | 16:09
01:42
Milli füze ATMACA, ilk kez milli gemiden fırlatıldı 04.11.2019 | 12:37
00:33
Siirt’te teröristlerin döşediği EYP bulunarak imha edildi 04.11.2019 | 10:55
03:16
İçişleri Bakanı Soylu 'Elimizdeki DEAŞ'lıları kendi ülkelerine göndereceğiz' 04.11.2019 | 10:55
03:25
Belgin Maviş "Maliyetler tarafındaki azalış üretime katkıyı artırıyor" 04.11.2019 | 10:16
04:06
Belgin Maviş "Türkiye’nin risk priminin gerilemesi sonucu TL değer kazandı" 04.11.2019 | 10:17
03:36
Enflasyon hızla geriliyor! Ekim ayında yıllık TÜFE yüzde 8,55'e geriledi 04.11.2019 | 10:07
00:36
Ekrem İmamoğlu’nun korumalarının trafikte silahla yol keserek bir aileyi darp ettikleri dehşet anları kamerada! 04.11.2019 | 10:05
03:25
Ev sahipleri ve ev alacaklar dikkat! Konut fiyatları artık böyle hesaplanacak? Konut fiyatlarını uzmanlar böyle belirleyecek... 04.11.2019 | 09:40
00:12
Kızıltepe Belediyesi'ne görevlendirme 04.11.2019 | 09:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN