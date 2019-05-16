Başkan Erdoğan: Katil sürülerinden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sorduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde iç güvenlik birimleriyle bir araya geldiği iftarda konuştu. Erdoğan, "Bölücü terör örgütü başta olmak üzere, bu milletin birliğine, beraberliğine, canından aziz bildiği değerlerine kasteden katil sürülerinden, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sorduk, sormaya da devam edeceğiz. Sadece son 2,5 yıl içerisinde 16'sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik." dedi. Öte yandan Erdoğan, son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. İşte Başkan Erdoğan’ın konuşmasının tamamı…