Başkan Erdoğan Macaristan'da! Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunmak üzere, "TC-TUR" uçağıyla TSİ 13.00'de Macaristan'a geldi. Başkan Erdoğan, Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile görüştü.