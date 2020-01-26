Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cezayir'de mevkidaşı Abdülmecid Tebbun ile birlikte ortak bir basın toplantısı düzenledi. "Görüşmelerimizin siyasi ,askeri ve ticari, kültürel boyutları vardı. Geniş bir değerlendirme yaptık" diyen Erdoğan önemli açıklamalar yaptı.
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