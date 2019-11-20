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Başkan Erdoğan'dan Özlem Zengin'e hakaret eden Engin Özkoç'a sert tepki!

20.11.2019 | 12:10

TBMM Genel Kurulu’nda eski başkanlardan Bülent Ecevit ile AK Partili Merve Kavakçı arasında yaşanan gerginliğin bir benzeri yıllar sonra tekrar yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e ‘ulan’ ifadesini kullanarak “Bu kadına haddini bildiriniz” diye bağırdı. Konuyla ilgili AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Ecevit döneminde olduğu gibi dün mecliste grup başkanvekilimize edepsiz şekilde davrandılar. Bir kadın başkanvekilimize ahlaksızca saldıracak kişilere parlamentonun gereken cezayı vermesi gerek. Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım'a 'susturun bu kadını' diyecek kadar ahlaksız, edepsizce davranan CHP yetkililerine prim verecek değiliz." ifadelerini kullandı.

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