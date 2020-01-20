Ceren Özdemir cinayetinde karar açıklandı! Katil Özgür Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i (20), evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç'un (36) yargılanmasına devam edildi. Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve ceza indirimi uygulanmaması talep edilen Arduç, davanın 2'nci duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Katil Arduç ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.