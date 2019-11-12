Cumhurbaşkanı Erdoğan "DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'nin başkenti Washington'a hareketinden önce önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında; Türkiye'nin yakaladığı Avrupa ülkelerinin vatandaşı olan DEAŞ'lı teröristleri ülkelerine iade sürecin başladığını belirtti.
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