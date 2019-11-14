"Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu, ABD'li Senatörler gerçeği anladı"
SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş, A Haber canlı yayınında; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği tarihi zirvenin ardından ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın Senato'da Ermeni tasarısının oylanmasını engellemesini yorumladı.
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