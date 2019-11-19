Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kritik ABD ziyaretinde Trump ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aramızdaki sorunların pek çoğu küçük pürüzlerden ibarettir. Bu sorunlar suni olarak büyütülmüştür. İki ülke arasındaki sorunların gerçek sebebini en iyi gören de sayın Trump'tır. Biz de aynı anlayışla yüzümüzü geleceğe çevirerek iş birliği yapabileceğimiz alanlara odaklanıyoruz." dedi. Grup toplantısında milletvekillerine de seslen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti milletvekili olmak demek sadece Salı Çarşamba Perşembe Ankara'da olmak demek değil. Ankara'daki çalışmaları takip edip ondan sonra da bunu kendi il ve ilçeleri ile sağlıklı şekilde koordine etmektir." ifadelerini kullandı.