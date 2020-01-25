Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 6,8 şiddetinde deprem ile sarsılan Elazığ'a gitti. Burada göçük altında kalan anne ve oğlunun cenaze namazına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devlet ve millet olarak elimizden geleni yapıyoruz! Gereken yapılacak, kimse aç, açıkta bırakılmayacak." dedi.