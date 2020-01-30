Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile tepki "Şımarık ırkçı çocuklar hadlerini bilsin"
Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırttı. Skandal provokasyona Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki geldi: Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. AP’nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz..
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