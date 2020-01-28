Elazığ'daki depremde binaların kan donduran yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı!
Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki deprem anında binaların yıkılma anı görüntüleri MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde depremin başlamasıyla beraber binaların yıkıldığı ve vatandaşların panik halinde koşarak kaçmaya çalıştıkları görülüyor.
ELAZIĞ'DAKİ DEPREM SONRASI JAK TİMLERİNİN YÜSRA BEBEK VE ANNESİNİ KURTARMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!
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