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Elazığ'daki deprem sonrası JAK timlerinin Yüsra Bebek ve annesini kurtarma anı görüntüleri ortaya çıktı!

28.01.2020 | 10:06

Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında mahsur kalan Yüsra Bebek ve annesinin Jandarma Arama Kurtarma timleri tarafından kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı!

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