Elazığ'daki deprem sonrası JAK timlerinin Yüsra Bebek ve annesini kurtarma anı görüntüleri ortaya çıktı!
Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında mahsur kalan Yüsra Bebek ve annesinin Jandarma Arama Kurtarma timleri tarafından kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı!
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