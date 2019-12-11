Elektromanyetik fırlatma sistemi geliştirme laboratuvarı açılışında Tufan ile yapılan atışta namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldı
Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı elektromanyetik fırlatma sistemine dair testlerimiz sürüyor. ASELSAN’da kurulan Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratuvarı açılışında Elektromanyetik Top Sistemi TUFAN ile yapılan atışta namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldı.
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