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Erdoğan ve AK Partilileri sallandıracağım diyen Mehmet Avcı böyle örgütlemiş!

18.11.2019 | 17:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan gençleri ve ailelerini hedef alan Mehmet Avcı, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde gençlere küfür etmişti. Olayla ilgili suç duyurusu yapılması üzerine Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Avcı önceki gün polis tarafından gözaltına alındı. Adliyede verdiği ifade sonrasında hakim karşısına çıkartılan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan hemen sonra tekrar bir video yayınlayan Mehmet Avcı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' nedeni ile tekrar gözaltına alınması talimatı verildi. Polis ekipleri tarafından Kocaeli'de gözaltına alınan iş insanı Mehmet Avcı sevk edildiği adliyede tutuklandı. Erdoğan ve AK Partilileri zamanı geldiğinde "sallandıracağım" diye tehdit eden Mehmet Avcı halkı "En kısa zamanda Tekirdağ'dan Edirne'ye kadar teşkilatlanın. Öleceksiniz ama bana ihanet etmeyeceksiniz" cümlelerini kurarak örgütlemiş.

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