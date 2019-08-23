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"Esas olay bilinç ve duyarlık üzerinde geliştirilmelidir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kırıkkale'de Emine Bulut'un öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, bu konuda atılacak adımların partiler üstü görülmesi gerektiğini söyleyerek, "asal düzenlemelerle ilgili bir tartışmadan çok bununla ilgili duyarlık, bilinç oluşturmak tutum almakla ilgili bir tavır önemlidir. Yasal düzenlemede tereddüt edilmez. Burada şimdiye kadar ortaya konulan düzenlemelerin dışında bir konu gündeme alınmış değil. Esas mesele bilinç, duyarlık, hassasiyet üzerinde toplumun her hücresinde, sivil toplum örgütlerinde, eğitime daha çok ilgi ve alaka gösterilerek, belediyelerin yaratacağı duyarlıklarla yapılması gerekenler var. Siyaset alanında mesele yapılanlar açısından en duyarlı şekilde yapılmaktadır" dedi.

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"Esas olay bilinç ve duyarlık üzerinde geliştirilmelidir"
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