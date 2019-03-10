FETÖ'nün Almanya projesi çöktü!

Almanya'nın başkenti Berlin'de üç dinin ibadethanelerini bir araya getirmek için planlanan "House of One - Bir Ev" projesi, arsa sahibinin FETÖ'nün projede yer almasını gerekçe göstererek çekilmesi nedeniyle durduruldu.

ARSA SAHİBİ GERİ ÇEKİLDİ PROJE ÇÖKTÜ

Arsa sahibi Catherine Dussmann, çekilme sebebini "projeye FETÖ'den başka Müslüman temsilcinin katılmaması ve bu örgütün Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulmasını" gerekçe gösterdi. Dussmann yaptığı açıklamada "Dinler arası diyalog ve anlayışı teşvik etmek yerine yeni çatışma oluşturan bir projeyi destekleyemem" dedi.

Haberde FETÖ'nün diğer Müslümanlar ve cami dernekleri tarafından dışlandığı da vurgulandı. 43,5 milyon euroya mal olması beklenen inşaat için şimdiye kadar 8,5 milyon euro bağış toplandı. Projeye Federal Hükûmetin de maddi destek vermesi planlanıyordu.