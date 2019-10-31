Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "Enflasyon Ekim'de yüzde 8'leri görecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malatya'da önemli açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye'nin gelişmede bir üst lige çıkabilmesi için enflasyonla mücadeleye dikkat çekerek "Enflasyon Ekim'de yüzde 8'leri görecek. Türkiye olarak dünyada bir üst lige çıkmak istiyorsak enflasyonda yüzde 5'in altına inmek en önemli hedefimiz. İnşallah tarihimizde ilk defa bu hedefe ulaşacağız" dedi.