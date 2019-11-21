İletişim Başkanı Altun'dan Külliye'ye giden CHP'li iddiasına sert cevap "Tamamen gerçek dışı ve haya ürünü"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sözcü Gazetesi YazarıRahmi Turan'ın 'Cumhurbaşkanlığı külliyesi'ne giden CHP'li' iddiasına cevap verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, iddianın tamamen gerçek dışı ve hayal ürünü olduğunu açıkladı.
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