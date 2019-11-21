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İletişim Başkanı Altun'dan Külliye'ye giden CHP'li iddiasına sert cevap "Tamamen gerçek dışı ve haya ürünü"

21.11.2019 | 12:20

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sözcü Gazetesi YazarıRahmi Turan'ın 'Cumhurbaşkanlığı külliyesi'ne giden CHP'li' iddiasına cevap verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, iddianın tamamen gerçek dışı ve hayal ürünü olduğunu açıkladı.

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