İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşlardan Atatürk için saygı duruşu! (10 Kasım 2019 Pazar)
İstanbul'da vatandaşlar, saat 9'u 5 geçe Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de saygı duruşunda bulundu.
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