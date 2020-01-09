Kahire'de Türkiye'ye karşı toplantı!
Dışişleri Bakanlığı: "8 Ocak 2020 tarihinde Yunanistan, Fransa, Rum Yönetimi, Mısır ve İtalya Dışişleri'nin katılımıyla düzenlenen toplantının ardından Doğu Akdeniz'deki gelişmelere yönelik yapılan açıklama bütünüyle gerçek dışı tezlere dayanmaktadır." dedi.
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