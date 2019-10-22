Web TV Türkiye Kayyum atanan belediyeden yoksul ve kimsesizlere sıcak yemek

Kayyum atanan belediyeden yoksul ve kimsesizlere sıcak yemek

22.10.2019 | 18:19

Van Büyükşehir Belediyesi, yoksul ve kimsesizleri yalnız bırakmayarak günlük 2 bin kişiye 2 öğün 3 çeşit yemek vererek adeta yaralarına merhem oluyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla, toplumda paylaşma ve dayanışma ruhunu geliştirmeye çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, her fırsatta vatandaşa yardım elini uzatıyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı aşevinde kentteki yoksul ve kimsesizler için gece saatlerinde başlayan yemek yapımı, sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor. Günlük iki öğün 3 çeşit yemek, aşevinin 24 çalışanı tarafından titizlikle hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler, gıda kontrol mühendislerince analizi yapıldıktan sonra sosyal hizmet uzmanları tarafından belirlenen adreslere 7 araçlık ekipler tarafından tek tek adrese teslim dağıtılıyor. Yemek miktarı da birey sayısına göre muhtaç ailelere sunuluyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Erkan Akın, her platformda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmanın gayreti içinde olduklarını söyledi. Akın, "Yemekler sabaha karşı 03.00 gibi pişirilmeye başlanıyor. Hazırlanan ürünler gıda mühendisleri tarafından kontrolleri yapılarak, sabah 09.00-09.30 saatleri arasında sefer taslarına dolduruluyor ve ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Bu işlem her gün bu şekilde devam ediyor. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlara ulaşmanın gayreti içindeyiz. Yemek verdiğimiz kişiler genellikle yemek yapamayan yaşlı ve engelli insanlar. Bu insanlara her gün 2 öğün yemek veriyoruz" dedi.

Günlük iki öğün yemek aldıklarını ve uygulamadan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar ise, Van Büyükşehir Belediyesine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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