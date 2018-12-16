"Kılıçdaroğlu şunu iyi bil, burası Paris yada Hollanda değil"

İstanbul'da önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Yalan ve iftiranın dozunu artıyorlar. Her fırsatta milleti sokağa davet etmesinin sebebi bu. Burası Paris, Hollanda değil. Sen Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen, o televizyon ekranında kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesiyle iş yapacağını zannediyorsan bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere bu meydanları dar ettiyse, yine dar ederiz. Sen 15 Temmuz gecesinde Atatürk Havalimanı'ndan kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne gitmiş olabilirsin, bu sefer kaçmaya fırsat bulamazsın. Gücün yetiyorsa işte sandık. Öyle meydanlarda asla. Buna fırsat vermeyiz, gereğini de yaparız" dedi.