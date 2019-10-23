Web TV Türkiye Soçi'de Erdoğan- Putin görüşmesi

Soçi'de Erdoğan- Putin görüşmesi

23.10.2019 | 10:41

Başkan Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Rusya'nın Soçi kentindeydi. Rusya Devlet Başkanı Putin Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider baş başa görüşmeleri öncesinde kameraların karşısına geçti.

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