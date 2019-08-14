Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'nin detayları ortaya çıkmaya başladı

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge için Türk ve ABD askerlerinin Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'ya gelen 1'i albay 2'si binbaşıdan oluşan 6 kişilik ABD heyetinde yer alan askerler Güvenli Bölge'de derinliğin 15 kilometre ile sınırlı kalmasını isterken, Türkiye ise bu derinliğin sınır hattına 32 kilometre uzaklıktaki Rakka-Halep otoyoluna kadar uzamasını istiyor. Türkiye ile ABD arasında uzlaşıya varılmasının ardından Güvenli Bölge'nin oluşturulması için Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyetine başlayacağı ve TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde ilk etapta 10 noktada üs kuracağı kaydedildi.