Web TV Türkiye Teröristlerin yeni oyunu ortaya çıktı! Böyle saklanıyorlar

Teröristlerin yeni oyunu ortaya çıktı! Böyle saklanıyorlar

07.11.2019 | 12:20

İstihbarat birimleri YPG’li teröristlerin çekilmeleri gereken Menbiç ve Tel Rıfat’ta rejim ordusu kıyafetleri giyerek faaliyetlerini sürdürdüğünü belirledi. YPG’li teröristlerin isim listesi Rusya’ya verildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan tarihi mutabakatın görüşmeleri esnasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teröristlere rejim üniforması giydirilmesi noktasındaki kaygısını özellikle dile getirerek, resmi tutanaklara geçmesini sağlamış ve "Rejim kıyafetli YPG'lilere müsaade etmeyiz" ifadelerini kullanmıştı. Putin de kesinlikle böyle bir şeye izin vermeyeceklerini söylemişti.

Ancak, çekilme için verilen sürenin bitmesiyle bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran Türk istihbaratı YPG/ PYD'li teröristlerin rejim üniforması giyerek faaliyetlerini sürdürdüğünü tespit etti. İHA ve SİHA'ların da sağladığı destek ile teröristlerin isimleri tek tek tespit edilerek Rus yetkililer ile paylaşıldı.

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